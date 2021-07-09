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Санкций ЕС против Беларуси пока не будет

09.07.2021 16:25 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Евросоюз не будет вводить новые санкции в отношении Беларуси до августовских каникул еврочиновников.

Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радыё Свабода» Рикард Йозвяк. Но, по его словам, Европа следит за ситуацией на белорусско-литовской границе. Эта ситуация может повлиять на появление новых санкционных списков.

Но, подчеркивает журналист, Европа следит за ситуацией на границе Беларуси и Литвы, которая может повлиять на появление новых санкционных списков.

Напомним, с начала года в Литве задержали 1546 человек, которые нелегально перешли белорусско-литовскую границу.

Литва усилила охрану границы с Беларусью и начала строить заграждение на границе. 2 июля в Литве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов.

Президент Литвы Гитанас Науседа 12 июля соберет Государственный совет обороны. Будет обсуждаться ситуация на белорусско-литовской границе. Официальные представители Науседы называют ситуацию на границе «гибридной атакой Беларуси против Литвы». 

Секторальные санкции против Беларуси были одобрены решением совета ЕС 24 июня. Они запрещают экспорт оборудования, технологий или ПО, которые могут использоваться белорусскими властями для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи, товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

После этого официальный Минск заявил, что Беларусь не может выполнять свои обязательства по инициативе «Восточное партнерство» и приостанавливает участие в ней и в Соглашении о реадмиссии с ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз не будет вводить новые санкции в отношении Беларуси до августовских каникул еврочиновников.
 
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