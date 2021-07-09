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Санкций ЕС против Беларуси пока не будет
09.07.2021 16:25 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Евросоюз не будет вводить новые санкции в отношении Беларуси до августовских каникул еврочиновников.
Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радыё Свабода» Рикард Йозвяк. Но, по его словам, Европа следит за ситуацией на белорусско-литовской границе. Эта ситуация может повлиять на появление новых санкционных списков.
Но, подчеркивает журналист, Европа следит за ситуацией на границе Беларуси и Литвы, которая может повлиять на появление новых санкционных списков.
Напомним, с начала года в Литве задержали 1546 человек, которые нелегально перешли белорусско-литовскую границу.
Литва усилила охрану границы с Беларусью и
Президент Литвы Гитанас Науседа 12 июля
Секторальные санкции против Беларуси
После этого официальный Минск
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Евросоюз не будет вводить новые санкции в отношении Беларуси до августовских каникул еврочиновников.
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