Источник материала: БT

Преступления на почве ненависти, прославление нацизма, дискриминация, ограничения на мирные собрания и свободу слова - все это не чуждо "демократическим" государствам, которые любят нас поучать. Несмотря на внушительный список нарушений, проблемы этих стран почему-то на международных площадках не поднимаются. Исправить ситуацию решило постпредство Беларуси в Женеве. Оно организовало дискуссию, посвященную отсутствию должного мониторинга и реагирования на нарушения прав человека на Западе.

Юрий Амбразевич, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве:

Почему одни правительства считают, что они хорошие? Нет никакой разницы - на улицах Нью-Йорка, Берлина или Парижа. Повсюду можно увидеть картины полицейского насилия или нищету, или несправедливость, или процветающее неравенство. Почему же тогда западные правительства называют себя борцами за права человека во всем мире? Почему они думают, что могут учить, могут стыдить и обвинять других? Из сообщений о реальной жизни мы понимаем, что отчеты о правах человека западных правительств (этих самопровозглашенных защитников курса в области прав человека) слишком далеки от безупречности. Дипломаты подготовят на будущие сессии Совета по правам человека резолюции. В них будут рассмотрены нарушения прав человека на Западе.





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