Более Br1,6 млн направят из фонда Президента по поддержке культуры и искусства на реализацию творческих проектов

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Предусматривается, что за счет средств фонда будет оказана поддержка на сумму более Br1,6 млн для реализации творческих проектов. Часть средств будет направлена на проведение реставрационных и восстановительных работ на четырех объектах со статусом историко-культурной ценности. Это усадебно-парковые ансамбли в деревне Закозель Дрогичинского района и агрогородке Залесье Сморгонского района, памятник архитектуры XIX века, реставрируемый под краеведческий музей, в Лепеле и замок в агрогородке Гольшаны Ошмянского района.

Кроме того, денежные средства выделят на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.

Принятие данного распоряжения Президента является свидетельством внимания государства к сохранению и приумножению историко-культурного наследия.-0-