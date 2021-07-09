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Более Br1,6 млн направят из фонда Президента по поддержке культуры и искусства на реализацию творческих проектов

09.07.2021 19:05 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Предусматривается, что за счет средств фонда будет оказана поддержка на сумму более Br1,6 млн для реализации творческих проектов. Часть средств будет направлена на проведение реставрационных и восстановительных работ на четырех объектах со статусом историко-культурной ценности. Это усадебно-парковые ансамбли в деревне Закозель Дрогичинского района и агрогородке Залесье Сморгонского района, памятник архитектуры XIX века, реставрируемый под краеведческий музей, в Лепеле и замок в агрогородке Гольшаны Ошмянского района.

Кроме того, денежные средства выделят на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.

Принятие данного распоряжения Президента является свидетельством внимания государства к сохранению и приумножению историко-культурного наследия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Принятие данного распоряжения Президента является свидетельством внимания государства к сохранению и приумножению историко-культурного наследия.
 
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