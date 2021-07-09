А. Лукашенко - олимпийцам: Спортивные достижения не только личный триумф

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Ровно две недели осталось до старта Олимпийских игр в Токио. Сегодня Президент страны передал национальное знамя нашей олимпийской команде.

Скоро все мы у экранов телевизоров будем переживать за наших атлетов и радоваться, видя, как белорусский флаг поднимается над олимпийским пьедесталом. Их часто называют дипломатами, ведь спорт - имидж страны. Вместе с тем уже не редкость, когда спорт ввязывают и в политические игры. Беларусь это прочувствовала на себе.

В том числе и об этом говорил сегодня Президент. Победы наших атлетов станут ответом всем, кто сегодня давит на Беларусь. Александр Лукашенко заверил спортсменов: за вами народ, который ждет поднятый в небо Токио наш государственный флаг.

О чем еще говорил Президент олимпийцам во время церемонии и в неформальном общении? Сколько километров наездили гребцы во время тренировок? И какие лайфхаки у гимнасток?

Ольга Макей погрузилась в спортивную атмосферу.

Эти Олимпийские игры вошли в историю, еще не начавшись. Главный старт четырехлетия на год сместила мировая пандемия. Но у форума оставили прошлогоднее название, поэтому не удивляйтесь, когда будете слышать о Токио-2020. Конечно, перенос Игр для многих спортсменов оказался критичным, но здесь, как говорится, все в равных условиях.

Карантинные меры (а в столице Японии c 12 июля снова режим ЧС) будут жесткими: постоянные тесты, GPS-слежка за перемещениями, полное ограничение контактов. Запомнятся Игры не только отсутствием иностранных болельщиков. Соревнования пройдут вовсе без зрителей.

Гребля на байдарках и каноэ - пожалуй, тот вид спорта, за которым интереснее следить у экранов. Кстати, лодки нашей сборной уже улетели в Токио. Для Беларуси это самый медалеемкий вид спорта: из 78 наград на летних Играх 10 завоевали гребцы. Мужская команда к этому старту готовится 9 лет. От Игр в Рио их отстранили, не разбираясь, мол, допинг, за что позже извинялись: ошибка вышла. Парни настроены по-боевому, на тренировках прошли больше длины экватора - 45 тысяч километров.















Олимпийцев пригласили во Дворец Независимости

К этим Играм олимпийцы готовились целых пять лет! Это ежедневные усиленные тренировки. Сегодня во Дворец Независимости их пригласил Президент. Конечно, к Играм готовятся и телевизионщики. И речь не только о трансляциях. Сегодня на съемки во Дворец Независимости тоже по-спортивному - на велосипеде.

Белорусская команда в Токио - это 109 атлетов в двадцати видах спорта. Конечно, во дворце сегодня не все: некоторые на турнирах и сборах. Тем не менее проводы на Олимпиаду (так называют это мероприятие) - уже традиция. А еще хорошая примета.

Некоторые команды в Токио вылетают уже завтра: предстоит карантин и акклиматизация. Впрочем, уже и позабылось, что перед Играми в Рио в Бразилии бушевал вирус Зика. Что до климата, то лето в Стране восходящего солнца жаркое и влажное. Тут у всех свои лайфхаки. На тренировке мы застали наших гимнасток. В Японии они были на сборах прошлым летом.

В каждом виде спорта свои нюансы. А кто говорил, что будет легко? Александр Лукашенко как болельщик скажет: конечно, эти Игры ждали все. Но как Президент добавит: борьба за медали всегда жесткая. Но в этот раз будет труднее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу сразу настроить на то, что ваши спортивные достижения не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом. Вплоть до политики. Хотя спорт давно стал разменной картой в политике, к сожалению. Ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями. Ответственность высочайшая. Безусловно, вы все понимаете. Но эта ноша не тяжелее тех испытаний, которые вы уже преодолели. Я в деталях осведомлен, через что вам пришлось пройти. Но вы все-таки прошли. Остался главный, но решающий шаг. Имели место провокации, буллинг, психологическое давление, угрозы. Все это было. Эти удары вы держали как истинные атлеты, проявив терпение, волю и мужество. Теперь так же уверенно надо отстоять честь нашей Беларуси на аренах в Токио. Вы знаете, что соперники будут сильнейшие. Определенные сложности создадут медицинские ограничения, усиленный контроль со стороны различных структур. Не исключен и прессинг с политическим подтекстом. Лозунг "Спорт вне политики" давно забыт.

И ведь правда. Олимпиада-80 запомнилась травлей Советского Союза Западом. Но и в XXI веке все чаще нарушаются принципы олимпизма. Из спортивных состязаний устраивают политические. Например, вместо гимна России на Играх будет звучать Первый концерт Чайковского. Под санкциями руководство белорусского НОКа. Советчики подстрекали едва ли не запретить наш флаг. Все это не что иное, как давление и произвол со стороны ангажированных политических сил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:



Но мы верим, что любые преграды только добавят вам по-хорошему спортивной злости. Вы - белорусы. В нашей родовой памяти заложено умение преодолевать трудности и побеждать. Так ведь было всегда. Это подтвердят и наши чемпионы, призеры Олимпийских игр, ветераны спорта, которые пришли сюда, чтобы также поддержать вас. Помните, что за вами народ, который ждет поднятый в небо над Токио государственный флаг Беларуси.

Все шансы есть! Новости только за эту неделю: белоруски вернулись с золотом с чемпионата Европы по пятиборью. Недосеков на турнире в Венгрии побил национальный рекорд своим прыжком 2 метра 37 сантиметров. Арина Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона, хоть и дальше пробиться не смогла.















Иван Тихон стал капитаном национальной команды

Команда сильная. Ее капитаном стал Иван Тихон. Именно ему Президент передает национальное знамя.

"Будем едины в стремлении достойно представить свою страну, показать наилучший результат во имя спорта и во славу родной Беларуси", - это слова из клятвы белорусского спортсмена, которую произносит Тихон. Для молотобойца это шестая Олимпиада. В его карьере было многое: и дисквалификация, и несправедливо отобранная бронза Пекина (позже ее вернули). Все трудности его только закалили: это он доказал серебром в Рио. А сегодняшнее мероприятие здорово мотивирует!

Президент и сам ведь спортсмен. Хорошо понимает те чувства, когда выходишь на арену. Потому искренне настраивает олимпийцев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Хочу сказать: когда будете выходить на ковер, стадион, не переживайте. Сделайте все, как на тренировках. Будем не только болеть, страшно переживать, желать победы на каждом метре. Я особенно. Желаю вам не заболеть физически. Быть в форме и показать все, на что вы способны. Доброго пути и счастья. Если что-то нужно - скажите. Мы давно договорились с Дальним Востоком, сделает все. Успехов, счастья и знайте: мы в вас верим".

Торжественные проводы белорусской делегации на Олимпийские игры

На память Президенту набор сувенирных значков "Токио-2020". Его вручает гимнастка Алина Горносько. Для нее это первая Олимпиада, потому важно услышать напутствие от опытных коллег. В 1972-м Антонина Кошель привезла золото Игр в Мюнхене.

Уже после дань традиции - фото на память с Президентом на крыльце Дворца Независимости.

Бело-голубые цвета национальной формы - это символы духовной чистоты и мира. Уже через 14 дней ее увидит весь мир на церемонии открытия Олимпийских игр. Кому-то белорусский аист на эмблеме team by обязательно принесет удачу. Но все же главный талисман - наш флаг, который (будем верить) в Токио поднимется не раз.







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