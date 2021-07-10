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Политики ЕС и США призвали к новым санкциям против Беларуси из-за потока мигрантов через ее границу
10.07.2021 12:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Главы комитетов по иностранным делам парламентов 12 стран опубликовали совместное заявление, связанное с увеличением потока нелегалов через границу Беларуси. Они считают, что нелегальная миграция организована государством.
Заявление опубликовал в твиттере глава комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис, сообщает
Документ подписали главы парламентских комитетов по иностранным делам Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Франции, Чехии и Эстонии.
«Мы, председатели комитетов по иностранным делам наших национальных парламентов, безоговорочно осуждаем использование незаконным режимом Лукашенко нелегальных мигрантов для подрыва деятельности соседних государств», - говорится в заявлении.
Они призвали запретить рейсы в Беларусь, которые, по их предположениям, используются для организованной государством нелегальной миграции.
«Мы призываем к санкциям в отношении тех, кто причастен к организованной государством нелегальной миграции через международные границы, и к контролирующему ее режиму Лукашенко», - говорится в заявлении.
Напомним, Всего с начала года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, превысил 1500, что в 18 раз больше, чем за весь 2020 год (81). Теперь Литва
6 июля Александр Лукашенко в ходе совещания о противодействии санкциям Запада дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь и
«Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции», - вслед за Лукашенко
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Главы комитетов по иностранным делам парламентов 12 стран опубликовали совместное заявление, связанное с увеличением потока нелегалов через границу Беларуси. Они...
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