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Политики ЕС и США призвали к новым санкциям против Беларуси из-за потока мигрантов через ее границу

10.07.2021 12:59 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Главы комитетов по иностранным делам парламентов 12 стран опубликовали совместное заявление, связанное с увеличением потока нелегалов через границу Беларуси. Они считают, что нелегальная миграция организована государством.

Заявление опубликовал в твиттере глава комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилёнис, сообщает БелаПАН.

Документ подписали главы парламентских комитетов по иностранным делам Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Франции, Чехии и Эстонии.

«Мы, председатели комитетов по иностранным делам наших национальных парламентов, безоговорочно осуждаем использование незаконным режимом Лукашенко нелегальных мигрантов для подрыва деятельности соседних государств», - говорится в заявлении.

Они призвали запретить рейсы в Беларусь, которые, по их предположениям, используются для организованной государством нелегальной миграции.

«Мы призываем к санкциям в отношении тех, кто причастен к организованной государством нелегальной миграции через международные границы, и к контролирующему ее режиму Лукашенко», - говорится в заявлении.

Напомним, Всего с начала года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, превысил 1500, что в 18 раз больше, чем за весь 2020 год (81). Теперь Литва строит проволочное заграждение на границе с Беларусью.

6 июля Александр Лукашенко в ходе совещания о противодействии санкциям Запада дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь и заявил, что не намерен сдерживать поток мигрантов на границе. Из-за него, напомним, Литва ввела режим чрезвычайной ситуации. На том же совещании Лукашенко дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь. 

«Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции», - вслед за Лукашенко заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

 
 
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Главы комитетов по иностранным делам парламентов 12 стран опубликовали совместное заявление, связанное с увеличением потока нелегалов через границу Беларуси. Они...
 
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