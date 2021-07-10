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Литва направила армию для защиты своих границ
10.07.2021 15:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Литовские власти решили привлечь к защите границы с Беларусь военных, они уже с сегодняшнего дня помогают пограничникам.
Такое решение принято из-за наплыва нелегальных мигрантов, ежедневно прибывающих со стороны Беларуси.
Об этом сообщил начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.
По его словам, уже прибыли и поступили в распоряжение руководства погранзастав 260 военных. Ранее к охране литовско-белорусской границы присоединились сотрудники Frontex – агентства, оказывающего помощь членам ЕС при необходимости оперативной и технический поддержки на внешних границах союза.
По словам генерала, погранслужба Литвы за счет оптимизации увеличит число сотрудников, которые работают непосредственно на границе.
Напомним, с начала 2021 года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, превысил 1500, что в 18 раз больше, чем за весь 2020 год (81). Теперь Литва
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Литовские власти решили привлечь к защите границы с Беларусь военных, они уже с сегодняшнего дня помогают пограничникам. Такое решение принято из-за наплыва...
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