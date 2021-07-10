Макей о строительстве Литвой стены на границе с Беларусью: ради бога, пусть строят

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT рассказал об отношении Минска к решению Литвы построить стену на границе для защиты от мигрантов, сообщает БЕЛТА.

"Ради бога, пусть строят. Если они (коллективный Запад и различные финансовые институты) прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, вводят санкции, даже отраслевые, конечно же, вопреки любым положениям международного права, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства, чтобы заместить убывающие финансы и продолжить реализовывать те проекты, которые выгодны для общества и государства", - сказал министр.

"Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жесткую охрану границ, переведем на нужды простых людей", - добавил Владимир Макей.

Полное интервью, как анонсировано, выйдет в понедельник на сайте RT.-0-