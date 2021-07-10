Лукашенко в байкерском стиле поздравил с 85-летием ГАИ Беларуси

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников Госавтоинспекции МВД с 85-летием службы. Видеообращение главы государства было показано в центре Минска на праздничном мероприятии по этому поводу, сообщает БЕЛТА.

"Уважаемые друзья, вам сегодня 85. Много или мало, сказать трудно, учитывая то, что вы - целая вечность. То есть ГАИ, я надеюсь, в любом виде, в любой форме будет с нами вечно. Потому что там служат люди, которые готовы прийти в любое время нам на помощь", - сказал Президент.

Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за их работу и активную жизненную позицию. Он также пожелал им хорошего настроения. "Если у вас будет хорошее настроение, то и на наших улицах будет порядок", - сказал он.

Поздравительное обращение, судя по видео, записано на малой родине Президента, в агрогородке Александрия. Александр Лукашенко управлял мотоциклом "Урал" с коляской и проблесковым маячком, проезжая по улицам населенного пункта.

Неизвестно, случаен выбор именно этой техники или нет, однако в нем есть определенный символизм и нотки ностальгии. Мотоциклы "Урал" на службе ГАИ появились в 60-е и были очень востребованным транспортным средством на протяжении ряда лет. Например, именно на подобной технике инспектор преследовал автоугонщика Юрия Деточкина в культовом советском фильме "Берегись автомобиля".-0-