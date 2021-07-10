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Лукашенко в байкерском стиле поздравил с 85-летием ГАИ Беларуси
10.07.2021 16:57 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников Госавтоинспекции МВД с 85-летием службы. Видеообращение главы государства было показано в центре Минска на праздничном мероприятии по этому поводу, сообщает БЕЛТА.
"Уважаемые друзья, вам сегодня 85. Много или мало, сказать трудно, учитывая то, что вы - целая вечность. То есть ГАИ, я надеюсь, в любом виде, в любой форме будет с нами вечно. Потому что там служат люди, которые готовы прийти в любое время нам на помощь", - сказал Президент.
Александр Лукашенко поблагодарил
Поздравительное обращение, судя по видео, записано на малой родине Президента, в агрогородке Александрия. Александр Лукашенко управлял мотоциклом "Урал" с коляской и проблесковым маячком, проезжая по улицам населенного пункта.
Неизвестно, случаен выбор именно этой техники или нет, однако в нем есть определенный символизм и нотки ностальгии. Мотоциклы "Урал" на службе ГАИ появились в 60-е и были очень востребованным транспортным средством на протяжении ряда лет. Например, именно на подобной технике инспектор преследовал автоугонщика Юрия Деточкина в культовом советском фильме "Берегись автомобиля".-0-
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"Уважаемые друзья, вам сегодня 85. Много или мало, сказать трудно, учитывая то, что вы - целая вечность. То есть ГАИ, я надеюсь, в любом виде, в любой форме будет с нами...
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