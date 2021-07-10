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Лукашенко: стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков
10.07.2021 21:41 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
10 июля, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием предков. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня,
"Мы знаем, что стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков, которые никогда не были ни рабами, ни рабовладельцами, - сказал Президент. - И никогда в истории они не были агрессорами, но всегда старались сохранить мир и согласие с ближайшими соседями. Поэтому единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо".
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Лукашенко: стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков
"Мы знаем, что стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков, которые никогда не были ни рабами, ни...
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