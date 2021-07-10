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Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси - Лукашенко
10.07.2021 21:41 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
10 июля, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Праздник
"Сегодня мы снова собрались здесь, в одном из самых живописных уголков Беларуси. Собрались вместе, чтобы сохранить настроение древнейшего народного праздника, который всегда был нашим национальным достоянием", - сказал Президент.
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"Мы снова собрались здесь, в одном из самых живописных уголков Беларуси. Собрались вместе, чтобы сохранить настроение древнейшего народного праздника, который...
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