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Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси - Лукашенко

10.07.2021 21:41 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июля, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Праздник Купалье всегда был национальным достоянием Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы снова собрались здесь, в одном из самых живописных уголков Беларуси. Собрались вместе, чтобы сохранить настроение древнейшего народного праздника, который всегда был нашим национальным достоянием", - сказал Президент.

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"Мы снова собрались здесь, в одном из самых живописных уголков Беларуси. Собрались вместе, чтобы сохранить настроение древнейшего народного праздника, который...
 
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