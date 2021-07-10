ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Лукашенко: Единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо

10.07.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Александрии проходит большой купальский фестиваль. На праздник приехал Президент. Александр Лукашенко по давней традиции обратился к гостям форума. Этим вечером Президент говорил о силе родной земли, наших традиций и единстве нации.  

На берегу Днепра начинается гала-концерт. В нынешнем году его называют поистине народным. Местные жители  сами определяли репертуар. Но независимо от музыкальных предпочтений - здесь всегда душевно и самобытно. Именно такая атмосфера всегда царит в Александрии. 


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Александрии проходит большой купальский фестиваль. На праздник приехал Президент. Александр Лукашенко по давней традиции обратился к гостям форума. Этим...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by