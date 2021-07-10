Певец Серега проверил на крепость рукопожатие Лукашенко

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнитель Сергей Пархоменко, более известный как Серега, во время республиканского праздника "Купалье" в агрогородке Александрия Шкловского района проверил на крепость рукопожатие Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Певец по-настоящему зажег на концерте, а под его коронный "Черный бумер" танцевали даже другие артисты за сценой. В завершение своего выступления он попросил проверить на крепость рукопожатие Александра Лукашенко, чтобы не доверять чужим мнениям на этот счет. И сделал вывод, что оно самое сильное в Европе - восточной, центральной и западной.

В комментарии БЕЛТА после выступления Серега рассказал, что на "Купалье" участвует в первый раз, но шел к этому на протяжении предыдущих лет. "Тренировался упорно, вокальное мастерство совершенствовал, мастерство шоумена. И вот я дорос. Мне 45 (исполнится в октябре. - Прим. БЕЛТА) в этом году и вот наконец я на этой сцене. Такой долгий творческий путь, - сказал исполнитель. - Мне очень нравится здесь присутствовать. Организация на высоте. Это реально так. Погода нам подыграла. Могу сказать только хорошее".

Нельзя было не поинтересоваться, что именно сказал Александр Лукашенко Сереге во время рукопожатия. "Не скажу", - сходу ответил исполнитель. Но, уже уходя, обернулся и добавил: "Сказал: молодец, ждем новых хитов!".-0-