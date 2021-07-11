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Лукашенко: Беларусь заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества с Монголией

11.07.2021 09:25 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха с национальным праздником - Наадам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси считают Монголию надежным другом и перспективным партнером. "Мы заинтересованы в динамичном наращивании двустороннего сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической сфере, - говорится в поздравлении. - Наши государства были и остаются сторонниками принципов равноправия и взаимного уважения, которые служат прочной основой для добрых и открытых отношений".

Александр Лукашенко пожелал Ухнаагийн Хурэлсуху крепкого здоровья и достижения намеченных целей, а дружественному монгольскому народу - мира и благополучия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха с национальным праздником - Наадам.
 
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