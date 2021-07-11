От вас зависит финансовая возможность обеспечивать нацбезопасность - Лукашенко поздравил налоговиков

Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов налоговых органов Беларуси с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Налоговая служба является важным звеном государственного управления. От вашей четкой и слаженной работы, постоянного совершенствования, доброжелательной твердости зависят наполнение бюджета и как результат финансовая возможность обеспечивать национальную безопасность, выполнять социальные программы, инвестировать в экономическое развитие, создавать условия для повышения уровня жизни людей", - говорится в поздравлении.

Президент обратил внимание, что государство, бизнес и общество ждут от работников налоговых органов постоянных шагов по упрощению налогового законодательства и администрирования, внедрения передового опыта, обеспечения максимальной прозрачности и удобства всех обязательных платежей.

"Убежден, опираясь на опыт предшественников и используя лучшие наработанные традиции, вы будете и далее успешно работать на благо Беларуси и ее граждан", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-