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От вас зависит финансовая возможность обеспечивать нацбезопасность - Лукашенко поздравил налоговиков

11.07.2021 09:25 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов налоговых органов Беларуси с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Налоговая служба является важным звеном государственного управления. От вашей четкой и слаженной работы, постоянного совершенствования, доброжелательной твердости зависят наполнение бюджета и как результат финансовая возможность обеспечивать национальную безопасность, выполнять социальные программы, инвестировать в экономическое развитие, создавать условия для повышения уровня жизни людей", - говорится в поздравлении.

Президент обратил внимание, что государство, бизнес и общество ждут от работников налоговых органов постоянных шагов по упрощению налогового законодательства и администрирования, внедрения передового опыта, обеспечения максимальной прозрачности и удобства всех обязательных платежей.

"Убежден, опираясь на опыт предшественников и используя лучшие наработанные традиции, вы будете и далее успешно работать на благо Беларуси и ее граждан", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Убежден, опираясь на опыт предшественников и используя лучшие наработанные традиции, вы будете и далее успешно работать на благо Беларуси и ее граждан", -...
 
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