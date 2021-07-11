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Польше следует разобраться со своими проблемами, а мы без внешней помощи решим свои - мнение

11.07.2021 13:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польским политикам следует разобраться со своими внутренними проблемами, а мы разберемся со своими без внешней помощи. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики Екатерина Серафинович.

"Говорят, на войне как на войне. На той войне, которая ведется против нашей страны, со стороны ее недругов правды нет - только ложь и дезинформация, рассчитанная на молодые, горячие головы, на тех, у кого чувства идут впереди разума. Сколько фейков уже развенчано, сколько шокирующих подробностей открыто о польском вмешательстве в суверенные дела Беларуси! Официальная Варшава до недавнего времени все отрицала: дескать, белорусские протесты - это дела белорусского народа. Почему же теперь, после преданной гласности переписки руководителя канцелярии главы польского правительства с политиками, наступило затишье? Почему молчит политическая элита Польши? Молчат ведь тогда, когда нечего сказать в свое оправдание", - отметила сенатор.

По словам Екатерины Серафинович, для нее эта переписка не стала сенсационной, ведь было понятно и до этого, что Польша очень заинтересована в дестабилизации обстановки в Беларуси и международные договоренности ее не сдерживают.

"Финансирование "Белсата", содержание Белорусского дома в Варшаве, радушное отношение к создателям экстремистских каналов - это все звенья одной цепи. И это мы еще не говорим о внутренних проблемах, которые накопились внутри страны-соседки, ведь неслучайны забастовки польских фермеров, протесты женщин. Мы не злорадствуем - мы призываем: политики, разберитесь со своими внутренними проблемами, а мы разберемся со своими без внешней помощи, о которой народ Беларуси не просит", - подытожила сенатор.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Польским политикам следует разобраться со своими внутренними проблемами, а мы разберемся со своими без внешней помощи. Таким мнением поделилась член Совета...
 
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