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Frontex пришлет вертолеты для защиты белорусско-литовской границы
11.07.2021 16:07 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Подкрепление для охраны границы с Беларусью решила прислать в Литву европейская служба пограничной и береговой охраны Frontex.
На следующей неделе ожидается прибытие переводчиков, персонала с мигрантами, вооруженных патрулей. Кроме того, прибудут и вертолеты из Польши и Германии.
Как сообщает
История вопроса
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Подкрепление для охраны границы с Беларусью решила прислать в Литву европейская служба пограничной и береговой охраны Frontex.
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