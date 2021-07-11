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Frontex пришлет вертолеты для защиты белорусско-литовской границы

11.07.2021 16:07 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Подкрепление для охраны границы с Беларусью решила прислать в Литву европейская служба пограничной и береговой охраны Frontex.

На следующей неделе ожидается прибытие переводчиков, персонала с мигрантами, вооруженных патрулей. Кроме того, прибудут и вертолеты из Польши и Германии.

Как сообщает пресс-служба литовского президента, соответствующие вопросы охраны белорусско-литовской границы президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с главой Европейской службы пограничной и береговой охраны Frontex.

История вопроса

С начала 2021 года общее количество нелегалов, задержанных на литовско-белорусской границе, превысил 1500, что в 18 раз больше, чем за весь 2020 год (81). Теперь Литва строит проволочное заграждение на границе с Беларусью.

6 июля Александр Лукашенко в ходе совещания о противодействии санкциям Запада дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь и заявил, что не намерен сдерживать поток мигрантов на границе. Из-за него, напомним, Литва ввела режим чрезвычайной ситуации.

«Зачем мы должны сдерживать каких-то беглых мигрантов, которые хотят попасть на тот же Запад в поисках лучшей жизни только лишь потому, что когда-то известные страны приняли решение совершить там цветные революции», - вслед за Лукашенко заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

9 июля брюссельский корреспондент «Радыё Свабода» Рикард Йозвяк сообщил, что Евросоюз не будет вводить новые санкции в отношении Беларуси до августовских каникул еврочиновников.

 
 
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Подкрепление для охраны границы с Беларусью решила прислать в Литву европейская служба пограничной и береговой охраны Frontex.
 
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