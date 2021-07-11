|
Президент Беларуси поздравил Президента Монголии с национальным праздником Наадамом
11.07.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМонголия сегодня отмечает национальный праздник Наадам. Середину лета в стране принято встречать традиционными состязаниями - монгольской борьбой, скачками и стрельбой из лука. В этом году празднество решили отменить из-за пандемии. Президент Беларуси
Глава государства отметил: В Беларуси считают Монголию надежным другом и перспективным партнером. Минск заинтересован в динамичном наращивании двустороннего сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической сфере.
Читайте также:
А. Лукашенко: Единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Монголия сегодня отмечает национальный праздник Наадам. Середину лета в стране принято встречать традиционными состязаниями - монгольской борьбой, скачками и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)