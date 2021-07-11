ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Беларуси поздравил Президента Монголии с национальным праздником Наадамом

11.07.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Монголия сегодня отмечает  национальный праздник Наадам. Середину лета в стране принято встречать  традиционными состязаниями - монгольской борьбой, скачками и стрельбой из лука. В этом году  празднество решили отменить  из-за пандемии. Президент Беларуси Александр Лукашенко  поздравил Президента Монголии  Ухнаагийн Хурэлсуха  с национальным праздником.

Глава государства отметил: В Беларуси считают Монголию  надежным другом и перспективным партнером. Минск заинтересован  в динамичном наращивании двустороннего сотрудничества, в первую очередь  в торгово-экономической сфере.


Читайте также:



А. Лукашенко: Единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо
ГАИ - 85! С праздником сотрудников поздравил Александр Лукашенко
А. Лукашенко: Лозунг "Спорт вне политики" давно забыт
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Монголия сегодня отмечает  национальный праздник Наадам. Середину лета в стране принято встречать  традиционными состязаниями - монгольской борьбой, скачками и...
 
Новости дня
Новости политики
 
Польше следует разобраться со своими проблемами, а мы без внешней помощи решим свои - мнение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by