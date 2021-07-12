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Литва официально отказала Беларуси в выдаче Светланы Тихановской
12.07.2021 10:07 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Литовские власти отправили официальный отказ Генеральной прокуратуре Беларуси на просьбу в выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом
«Мы принимаем все возможные правовые меры, чтобы эти преступники были выданы белорусскому правосудию», - заявил Швед, добавив, что в данной сфере достигнуты «очень хорошие результаты» работы с российскими коллегами, за что белорусские власти им «очень благодарны».
Однако зарубежные коллеги не реагируют на запросы белорусской прокуратуры, за исключением ситуации с Тихановской.
«Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее (прим. – Светланы Тихановской) выдаче, но в них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали, то есть правовых оснований мы в этом не увидели», - продолжил Андрей Швед.
Напомним, 5 июля стало известно, что офис Светланы Тихановской
Белорусская сторона
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Литовские власти отправили официальный отказ Генеральной прокуратуре Беларуси на просьбу в выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
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