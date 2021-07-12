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Литва официально отказала Беларуси в выдаче Светланы Тихановской

12.07.2021 10:07 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Литовские власти отправили официальный отказ Генеральной прокуратуре Беларуси на просьбу в выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщил Генпрокурор Беларуси Андрей Швед в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

«Мы принимаем все возможные правовые меры, чтобы эти преступники были выданы белорусскому правосудию», - заявил Швед, добавив, что в данной сфере достигнуты «очень хорошие результаты» работы с российскими коллегами, за что белорусские власти им «очень благодарны».

Однако зарубежные коллеги не реагируют на запросы белорусской прокуратуры, за исключением ситуации с Тихановской.

«Действительно, пришли документы, уже официально могу подтвердить, об отказе Литвы в ее (прим. – Светланы Тихановской) выдаче, но в них нет никакой мотивировки, на основании чего они нам отказали, то есть правовых оснований мы в этом не увидели», - продолжил Андрей Швед.

Напомним, 5 июля стало известно, что офис Светланы Тихановской признан литовскими властями официальным представительством белорусской демократии. По словам МИД Литвы, данный шаг предпринят из-за «продолжающихся репрессий со стороны нелегитимного режима Лукашенко в Беларуси и насилия против собственного народа, который борется за свои права, свободы и за демократическое будущее страны».

Белорусская сторона назвала данное решение «недружественной инициативой», «нелепым и откровенно враждебным шагом, прямо противоречащим духу и уровню добрососедских отношений и подрывающим двустороннее сотрудничество», и сократила диппредставительство Литвы в Минске до минимума.

 
Теги: Минск
 
 
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Литовские власти отправили официальный отказ Генеральной прокуратуре Беларуси на просьбу в выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
 
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