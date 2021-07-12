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Макей: принцип многовекторности актуален для Беларуси даже в сегодняшнее непростое время

12.07.2021 10:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцип многовекторности актуален для Беларуси даже в сегодняшнее непростое время. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.

"Мне кажется, что отдельные политики, журналисты, политологи уделяют гипертрофированное внимание вот этому термину "многовекторность". Если брать это понятие, то оно присутствует в соответствующих законодательных актах о проведении внешней политики в разных странах. В том числе в России - Россия тоже говорит о многовекторной политике. Для нас самое главное - экономика. И мы считаем, что принцип многовекторности сохраняет свою актуальность даже в сегодняшнее непростое время, когда у нас есть ряд трудностей в организации нашего взаимодействия со странами так называемого коллективного Запада", - отметил Владимир Макей.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мне кажется, что отдельные политики, журналисты, политологи уделяют гипертрофированное внимание вот этому термину "многовекторность". Если брать это понятие, то...
 
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