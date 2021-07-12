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Макей: Беларусь готова к переговорам с Западом, но пока не слышит здравых голосов в этом хоре

12.07.2021 10:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова к переговорам с любым из партнеров, но пока не слышит ни одного здравого голоса в хоре коллективного Запада. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в том, чтобы любые конфликты разрешались путем спокойного, нормального, как сейчас модно говорить, инклюзивного диалога. Это касается и внутриполитической ситуации, это касается и нашей готовности к диалогу на внешнем контуре. Мы знаем не понаслышке, что такое конфликт, война, революция. Мы прошли через две мировые войны - вернее, две мировые войны прокатились через нашу страну. И мы знаем, какие последствия они несут для белорусского народа. Поэтому мы никогда не были и не собираемся быть источником напряженности", - сказал Владимир Макей.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы заинтересованы в том, чтобы любые конфликты разрешались путем спокойного, нормального, как сейчас модно говорить, инклюзивного диалога. Это касается и...
 
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