﻿ Беларусь никогда не была "исчадием зла", как сейчас ее пытаются представить на Западе - Макей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь никогда не была "исчадием зла", как сейчас ее пытаются представить на Западе - Макей

12.07.2021 10:49 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никогда не была "исчадием зла", как сейчас ее пытаются представить на Западе. На это обратил внимание министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь никогда не была "исчадием зла", как сейчас нас пытаются представить, никогда не была инициатором каких-то действий, направленных на дестабилизацию ситуации в нашем регионе. У нас не было и нет ни к кому территориальных претензий, в отличие от некоторых других стран. И до последнего момента, скажем, у нас и внутриполитическая ситуация развивалась в спокойном, в нормальном, стабильном русле", - подчеркнул Владимир Макей.

Но после того как в Беларуси провалилась попытка организации государственного переворота, ее западные партнеры ввели санкции и страна была вынуждена отвечать на это, обратил внимание глава внешнеполитического ведомства. "И отвечать мы будем адекватно тем негативным шагам, которые предприняты и будут предприняты в отношении Беларуси", - сказал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того как в Беларуси провалилась попытка организации государственного переворота, ее западные партнеры ввели санкции и страна была вынуждена отвечать на...
 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь продолжит сотрудничать с НКО, если они приносят пользу государству и обществу - Макей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by