|
Беларусь никогда не была "исчадием зла", как сейчас ее пытаются представить на Западе - Макей
12.07.2021 10:49 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никогда не была "исчадием зла", как сейчас ее пытаются представить на Западе. На это обратил внимание министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
"Беларусь никогда не была "исчадием зла", как сейчас нас пытаются представить, никогда не была инициатором каких-то действий, направленных на дестабилизацию ситуации в нашем регионе. У нас не было и нет ни к кому территориальных претензий, в отличие от некоторых других стран. И до последнего момента, скажем, у нас и внутриполитическая ситуация развивалась в спокойном, в нормальном, стабильном русле", - подчеркнул Владимир Макей.
Но после того как в Беларуси провалилась попытка организации государственного переворота, ее западные партнеры ввели санкции и страна была вынуждена отвечать на это, обратил внимание глава внешнеполитического ведомства. "И отвечать мы будем адекватно тем негативным шагам, которые предприняты и будут предприняты в отношении Беларуси", - сказал он.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После того как в Беларуси провалилась попытка организации государственного переворота, ее западные партнеры ввели санкции и страна была вынуждена отвечать на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)