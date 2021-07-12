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"Действую исключительно в интересах народа" - Макей ответил на вопрос о прозападности своих взглядов

12.07.2021 10:49 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любой белорусский министр обязан действовать и действует исключительно в интересах своего народа. На это обратил внимание министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.

"Я знаю, что подобного рода ярлыки навешиваются определенными, я бы сказал, маргинальными политическими какими-то силами в России в первую очередь, ну и в некоторых средствах массовой информации. Должен сказать, что у нас нет таких проектов (с Западом. - Прим. БЕЛТА), которые существуют в некоторых соседних странах, - сказал Владимир Макей. - У нас этого нет и не может быть. У нас нет прозападного, провосточного, проюжного или просеверного члена правительства. И у нас нет такого, когда люди назначаются по каким-то политическим или личным предпочтениям".

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что не может представить, чтобы в Беларуси, например, должность министра обороны занимал человек, получивший в свое время, допустим, экологическое образование. "У нас назначаются кадры на ту или иную должность в соответствии с тем, насколько они хорошо усвоили те или иные компетенции и могут ли они действовать в интересах белорусского народа. У нас, можно сказать, правительство от сохи, нежели из палаты лордов", - подчеркнул он.

"Поэтому всегда нужно смотреть, что стоит за тем или иным утверждением, за тем или иным фактом навешивания ярлыков и кто говорит об этом. Я думаю, что всегда за этим просматриваются какие-то определенные интересы. Но еще раз хотел бы вас заверить, что любой министр, белорусский министр, член правительства - он действовал, действует и будет действовать исключительно в интересах белорусского народа. Он обязан это делать. У нас есть четкая система относительно того, кто определяет внешнеполитическую, внешнеэкономическую деятельность. И любой назначенец, любой человек, назначенный на эту должность, обязан соответствовать этим критериям", - резюмировал дипломат.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Я знаю, что подобного рода ярлыки навешиваются определенными, я бы сказал, маргинальными политическими какими-то силами в России в первую очередь, ну и в некоторых...
 
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