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Беларусь видит взаимовыгодные перспективы для углубления интеграции с Россией - Макей
12.07.2021 10:49 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь видит взаимовыгодные перспективы для углубления интеграции с Россией. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.
"Я бы не стал утверждать сегодня, что Беларусь фактически окружена. Если брать чисто такой, скажем, географический фактор, из более 3,5 тыс. км нашей границы мы имеем более 1,3 тыс. км с Россией. И, как вы видите, и политические, и торгово-экономические, и гуманитарные, и военно-политические контакты у нас активно развиваются. И особенно в последнее время, чему способствует соответствующая политика наших западных партнеров", - отметил Владимир Макей.
По его словам, белорусская сторона видит сегодня хорошие перспективы для дальнейшего углубления интеграции с основным союзником. "И самое главное, что это взаимовыгодные перспективы. Я считаю, что это основополагающее", - подчеркнул министр.-0-
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По его словам, белорусская сторона видит сегодня хорошие перспективы для дальнейшего углубления интеграции с основным союзником. "И самое главное, что это...
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