Макей о попытках дестабилизации в Беларуси: основной целью является Россия

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT высказался о предпринимавшихся попытках дестабилизации ситуации в Беларуси и том, как это связано с Россией, сообщает БЕЛТА.

Вопрос журналиста касался того, была ли Беларусь плацдармом для технологий революций в том числе, после чего планировалось уже пойти на Россию.

"Абсолютно согласен. Я думаю, что цель состояла в том (я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Беларуси), чтобы создать здесь вторую Украину, - сказал министр. - Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Беларусь, цель - Россия. Потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в мощную мировую державу. Она фактически уже является равным геополитическим игроком и во многом диктует правила поведения на международной арене. Это не нравится западному миру, который привык, что ситуация развивается по западноцентричному сценарию. Это абсолютно неприемлемо для них. Поэтому основной целью, я в этом глубоко убежден, является Россия".

По словам Владимира Макея, все события, происходившие в Беларуси, стали следствием этого геополитического столкновения. "Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время. Мы прекрасно понимаем это и намерены очень плотно работать с нашими российскими друзьями. И на международной арене в двухстороннем формате, противодействуя подобного рода попыткам, и в рамках различных международных организаций и наших интеграционных структур, которые существуют на постсоветском пространстве", - заявил глава МИД.

Отвечая на один из вопросов, он также коснулся темы работы с белорусской диаспорой за рубежом, чему уделяется большое внимание. "К сожалению, сегодня диаспора раздроблена. И очень многие, к сожалению, находятся по другую сторону, скажем так, баррикад. Поддаваясь в первую очередь из-за того, что они проживают там, в тех или иных странах, черпают информацию в первую очередь из местных СМИ, из уст тех или иных политиков местных, - они в большей мере подвержены негативному влиянию и занимаются, будем откровенно говорить, антигосударственной оппозицией", - отметил министр.

Вместе с тем он уверен, что огромное количество диаспоры адекватно оценивает ситуацию в Беларуси и поддерживает те действия, которые были предприняты властями страны по сохранению спокойствия и стабильности. "Сегодня задача состоит в том, чтобы проводить спокойную разъяснительную работу с диаспорой, чем мы и занимаемся. У нас выработана соответствующая система, есть программа. Мы будем продолжать эту работу, чтобы донести нашу позицию до соотечественников, которые проживают за рубежом. Понимаем, что это не задача одного дня. Но тем не менее этой работе будет уделяться серьезное внимание", - сказал Владимир Макей.-0-