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Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения интересов в Азии - Макей

12.07.2021 11:29 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь собирается выработать более активную стратегию продвижения интересов в Азии. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу RT, сообщает БЕЛТА.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы выработать новую, более активную стратегию продвижения наших интересов со странами Азии", - сказал Владимир Макей.

Министр отметил, что Беларусь заинтересована иметь сбалансированную политику с теми странами, которые хотят видеть ее в качестве партнера. "Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остается. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа. Но в то же время мы понимаем, что векторы могут быть разной длины и направленности. И есть направления, где мы просто обязаны иметь более тесные интеграционные контакты, связи во всех сферах и областях", - подчеркнул он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Сейчас мы работаем над тем, чтобы выработать новую, более активную стратегию продвижения наших интересов со странами Азии", - сказал Владимир Макей.
 
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