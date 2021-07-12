Белорусскую делегацию в Зимбабве принял президент страны Мнангагва

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация, включая заместителя министра иностранных дел Беларуси Николая Борисевича, 9-10 июля посетила с рабочим визитом Зимбабве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Во время торжественной церемонии 10 июля в городе Мутаре заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик передал правительству Зимбабве партию белорусской лесной и пожарной техники. Накануне белорусскую делегацию с визитом вежливости принял президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Кроме того, 9 июля состоялась встреча Николая Борисевича с министром иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Фредериком Шавой. Обсуждалось состояние двусторонних отношений и перспективы сотрудничества.

Белорусская делегация провела также переговоры с министром земель, сельского хозяйства, водных ресурсов и сельских поселений Зимбабве Анксиусом Масуку, министром окружающей среды, изменения климата, туризма и индустрии гостеприимства Нкобизитой Ндлову и постоянным секретарем Министерства по делам местного управления, сельского и городского развития Звинешимве Шуру. Во время встреч обсуждалась реализация совместных проектов.-0-









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