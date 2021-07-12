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Макей рассказал, когда белорусы будут летать в Крым
12.07.2021 13:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь готова на авиасообщение с Крымом, но если ей это будет выгодно экономически. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей
По его словам, граждане Беларуси и сейчас могут ездить в Крым отдыхать, запретов на это нет. Тем более что в Мисхоре у Беларуси есть свой санаторий, где отдыхают и белорусы, и россияне.
«Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси», - отметил Макей.
Он добавил, что «если с точки зрения экономической это будет выгодно, то я думаю, что решение соответствующее может быть принято».
Ранее
Напомним, «помочь добраться в Крым» после того, как Украина закрыла небо для белорусских самолетов, Александр Лукашенко просил Владимира Путина. Он говорил, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.
«Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают». Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», - рассказал он 1 июня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.
После этого 4 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Тем временем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Беларуси Лукашенко поторопиться с визитом в Крым,
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Беларусь готова на авиасообщение с Крымом, но если ей это будет выгодно экономически.
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