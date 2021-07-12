ЕС начинает срочную операцию на границе Беларуси и Литвы

Европейское пограничное агентство Frontex в ускоренном режиме начинает операцию на белорусско-литовской границе из-за увеличения количества нелегальных мигрантов. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте агенства.

«Исполнительный директор Frontex согласился начать быстрое пограничное вмешательство на границе Литвы с Беларусью, чтобы помочь справиться с растущим миграционным давлением», - указано в заявлении.

Отмечается, что, по просьбе литовских властей, 1 июля агенством на границу были направлены офицеры и техника, однако данной помощи оказалось недостаточно, поэтому в ближайшие дни будут задействованы дополнительные пограничники, патрульные машины и специализированные сотрудники, которые займутся опросом мигрантов, «для сбора информации о вовлеченных преступных сетях».

Frontex развернет дополнительные силы из своего штата, а также в сотрудничестве с пограничниками из других стран ЕС. Они будут работать вместе с литовскими стражами границы.

Напомним, в текущем году количество нелегальных мигрантов, идущих из Беларуси в Литву, резко увеличилось. За 6 месяцев 2021 года количество задержанных нелегалов превысило 1500 человек. В связи с этим Литва усилила охрану границы с Беларусью и начала строить заграждение на границе. 2 июля в Литве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов.