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ЕС начинает срочную операцию на границе Беларуси и Литвы

12.07.2021 15:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Европейское пограничное агентство Frontex в ускоренном режиме начинает операцию на белорусско-литовской границе из-за увеличения количества нелегальных мигрантов. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте агенства.

«Исполнительный директор Frontex согласился начать быстрое пограничное вмешательство на границе Литвы с Беларусью, чтобы помочь справиться с растущим миграционным давлением», - указано в заявлении.

Отмечается, что, по просьбе литовских властей, 1 июля агенством на границу были направлены офицеры и техника, однако данной помощи оказалось недостаточно, поэтому в ближайшие дни будут задействованы дополнительные пограничники, патрульные машины и специализированные сотрудники, которые займутся опросом мигрантов, «для сбора информации о вовлеченных преступных сетях».

Frontex развернет дополнительные силы из своего штата, а также в сотрудничестве с пограничниками из других стран ЕС. Они будут работать вместе с литовскими стражами границы.

Напомним, в текущем году количество нелегальных мигрантов, идущих из Беларуси в Литву, резко увеличилось. За 6 месяцев 2021 года количество задержанных нелегалов превысило 1500 человек. В связи с этим Литва усилила охрану границы с Беларусью и начала строить заграждение на границе. 2 июля в Литве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов.

6 июля в ходе совещания о противодействии санкциям Запада Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь и заявил, что не намерен сдерживать поток мигрантов на границе.

 
 
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Европейское пограничное агентство Frontex в ускоренном режиме начинает операцию на белорусско-литовской границе из-за увеличения количества нелегальных мигрантов.
 
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