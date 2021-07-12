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ЕС начинает срочную операцию на границе Беларуси и Литвы
12.07.2021 15:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Европейское пограничное агентство Frontex в ускоренном режиме начинает операцию на белорусско-литовской границе из-за увеличения количества нелегальных мигрантов. Об этом
«Исполнительный директор Frontex согласился начать быстрое пограничное вмешательство на границе Литвы с Беларусью, чтобы помочь справиться с растущим миграционным давлением», - указано в заявлении.
Отмечается, что, по просьбе литовских властей, 1 июля агенством на границу были направлены офицеры и техника, однако данной помощи оказалось недостаточно, поэтому в ближайшие дни будут задействованы дополнительные пограничники, патрульные машины и специализированные сотрудники, которые займутся опросом мигрантов, «для сбора информации о вовлеченных преступных сетях».
Frontex развернет дополнительные силы из своего штата, а также в сотрудничестве с пограничниками из других стран ЕС. Они будут работать вместе с литовскими стражами границы.
Напомним, в текущем году количество нелегальных мигрантов, идущих из Беларуси в Литву, резко увеличилось. За 6 месяцев 2021 года количество задержанных нелегалов превысило 1500 человек. В связи с этим Литва усилила охрану границы с Беларусью и
6 июля в ходе совещания о противодействии санкциям Запада Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь и
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Европейское пограничное агентство Frontex в ускоренном режиме начинает операцию на белорусско-литовской границе из-за увеличения количества нелегальных мигрантов.
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