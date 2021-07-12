ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Никогда Беларусь не была инициатором политических или экономических конфликтов - Рунец

12.07.2021 15:35 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никогда в своей истории Беларусь не была инициатором политических или экономических конфликтов, заявила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Понимая, что систему не сломить, наши противники стремятся использовать любые методы, даже такие, не побоюсь этого слова, террористические. А как еще назвать покушения на жизни мирных людей, в том числе малолетних детей? Невозможно остаться равнодушным к таким затеям, и хочется еще раз призвать наших соотечественников увидеть истинное лицо так называемых "змагароў". Сегодня идет война за будущее нашей родной страны. И цель у противника одна - посеять хаос, разрушить все, что создано трудом белорусов, внести рознь в наши семьи и дома. Где же их "демократия", если за смелые высказывания о своих политических позициях нам угрожают "коктейлями Молотова"?", - отметила Татьяна Рунец.

По ее словам, никогда в своей истории Беларусь не была инициатором политических или экономических конфликтов. "Сегодня мы вынуждены отстаивать суверенитет и безопасность, как в целом страны, так и каждого гражданина. Ситуация с депутатом Гайдукевичем еще раз подтверждает слова Президента о том, что в стране действуют террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, как они себя называют. Не прекращаются попытки раскачать ситуацию. И граждане должны быть готовы противостоять таким угрозам, - подчеркнула сенатор. - Мы - народ, который много пережил в годы Великой Отечественной войны, народ, который никогда не стоял на коленях, и дальше будет сражаться за правду и справедливость".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. По ее словам, никогда в своей истории Беларусь...
 
Новости дня
Новости политики
 
ЕС начинает срочную операцию на границе Беларуси и Литвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by