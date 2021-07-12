|
Евросоюз может приостановить выдачу виз белорусам
12.07.2021 17:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Европейский союз может рассмотреть вопрос о приостановлении выдачи виз гражданам Беларуси. Причина – резкое увеличение количества мигрантов, идущих из нашей страны в ЕС. Об этом
Йоханссон подчеркнула, что количество нелегалов, пересекающих границу ЕС со стороны Беларуси, увеличилось в 22 раза. При этом основная масса мигрантов – иракцы. По мнению комиссара, белорусские власти упрощают движение для мигрантов, которые затем направляются в Литву. Илва Йоханссон связывает такие действия Минска с тем, что Вильнюс продолжает поддерживать белорусское гражданское общество.
«Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что готова рассмотреть меры по приостановке визового режима Беларуси в этой ситуации. Мы, конечно, должны сохранить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос можно рассмотреть», - продолжила еврокомиссар.
Илва Йоханссон считает, что Евросоюз должен быть готов использовать все доступные ему инструменты, чтобы поддержать Литву. «Мигранты не должны быть политическим инструментом», - добавила комиссар ЕС по внутренним делам.
Напомним, ситуация на белорусско-литовской границе не улучшается, мигранты и дальше незаконно попадают в Литву через Беларусь. Количество задержанных нелегалов уже превысило 1500 человек. В связи с этим Литва усилила охрану границы с Беларусью и
Европейское пограничное агентство Frontex совместно с ЕС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский союз может рассмотреть вопрос о приостановлении выдачи виз гражданам Беларуси. Причина – резкое увеличение количества мигрантов, идущих из нашей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)