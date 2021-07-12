ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евросоюз может приостановить выдачу виз белорусам

12.07.2021 17:03 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Европейский союз может рассмотреть вопрос о приостановлении выдачи виз гражданам Беларуси. Причина – резкое увеличение количества мигрантов, идущих из нашей страны в ЕС. Об этом заявила комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон.

Йоханссон подчеркнула, что количество нелегалов, пересекающих границу ЕС со стороны Беларуси, увеличилось в 22 раза. При этом основная масса мигрантов – иракцы. По мнению комиссара, белорусские власти упрощают движение для мигрантов, которые затем направляются в Литву. Илва Йоханссон связывает такие действия Минска с тем, что Вильнюс продолжает поддерживать белорусское гражданское общество. 

«Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что готова рассмотреть меры по приостановке визового режима Беларуси в этой ситуации. Мы, конечно, должны сохранить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос можно рассмотреть», - продолжила еврокомиссар.

Илва Йоханссон считает, что Евросоюз должен быть готов использовать все доступные ему инструменты, чтобы поддержать Литву. «Мигранты не должны быть политическим инструментом», - добавила комиссар ЕС по внутренним делам.

Напомним, ситуация на белорусско-литовской границе не улучшается, мигранты и дальше незаконно попадают в Литву через Беларусь. Количество задержанных нелегалов уже превысило 1500 человек. В связи с этим Литва усилила охрану границы с Беларусью и начала строить заграждение на границе.

Европейское пограничное агентство Frontex совместно с ЕС запускает срочную операцию для поддержкиЛитвы. На границу в ближайшие дни будут направлены дополнительные пограничники, патрульные машины и специализированные сотрудники для работы с мигрантами.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский союз может рассмотреть вопрос о приостановлении выдачи виз гражданам Беларуси. Причина – резкое увеличение количества мигрантов, идущих из нашей...
 
Новости дня
Новости политики
 
Никогда Беларусь не была инициатором политических или экономических конфликтов - Рунец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by