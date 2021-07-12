Евросоюз может приостановить выдачу виз белорусам

Европейский союз может рассмотреть вопрос о приостановлении выдачи виз гражданам Беларуси. Причина – резкое увеличение количества мигрантов, идущих из нашей страны в ЕС. Об этом заявила комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон.

Йоханссон подчеркнула, что количество нелегалов, пересекающих границу ЕС со стороны Беларуси, увеличилось в 22 раза. При этом основная масса мигрантов – иракцы. По мнению комиссара, белорусские власти упрощают движение для мигрантов, которые затем направляются в Литву. Илва Йоханссон связывает такие действия Минска с тем, что Вильнюс продолжает поддерживать белорусское гражданское общество.

«Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что готова рассмотреть меры по приостановке визового режима Беларуси в этой ситуации. Мы, конечно, должны сохранить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос можно рассмотреть», - продолжила еврокомиссар.

Илва Йоханссон считает, что Евросоюз должен быть готов использовать все доступные ему инструменты, чтобы поддержать Литву. «Мигранты не должны быть политическим инструментом», - добавила комиссар ЕС по внутренним делам.

Напомним, ситуация на белорусско-литовской границе не улучшается, мигранты и дальше незаконно попадают в Литву через Беларусь. Количество задержанных нелегалов уже превысило 1500 человек. В связи с этим Литва усилила охрану границы с Беларусью и начала строить заграждение на границе.