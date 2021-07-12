В. Макей: Не наша страна дала старт санкционной войне

Источник материала: БT

"Не наша страна дала старт санкционной войне. Однако оставаться мальчиками для битья белорусы не намерены", - в интервью телеканалу Russia Today заявил министр иностранных дел нашей страны. По словам Владимира Макея, Беларусь приложит все силы к тому, чтобы оставаться ареалом стабильности на европейском континенте.



Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Беларусь никогда не была исчадием зла, как сейчас нас пытаются представить. Никогда не была инициатором каких-то действий, направленных на дестабилизацию ситуации в нашем регионе. У нас не было и нет ни к кому территориальных претензий в отличие от некоторых других стран. И до последнего момента, скажем, у нас и внутриполитическая ситуация развивалась в спокойном, в нормальном, стабильном русле.