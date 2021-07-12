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В. Макей: Не наша страна дала старт санкционной войне

12.07.2021 18:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

"Не наша страна дала старт санкционной войне. Однако оставаться мальчиками для битья белорусы не намерены", - в интервью телеканалу Russia Today  заявил министр иностранных дел нашей страны. По словам Владимира Макея, Беларусь приложит все силы к тому, чтобы оставаться ареалом стабильности на европейском континенте.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Беларусь никогда не была исчадием зла, как сейчас нас пытаются представить. Никогда не была инициатором каких-то действий, направленных на дестабилизацию ситуации в нашем регионе. У нас не было и нет ни к кому территориальных претензий в отличие от некоторых других стран. И до последнего момента, скажем, у нас и внутриполитическая ситуация развивалась в спокойном, в нормальном, стабильном русле.


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"Не наша страна дала старт санкционной войне. Однако оставаться мальчиками для битья белорусы не намерены", - в интервью телеканалу Russia Today  заявил министр...
 
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