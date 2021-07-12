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В. Макей: Не наша страна дала старт санкционной войне
12.07.2021 18:43 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
"Не наша страна дала старт санкционной войне. Однако оставаться мальчиками для битья белорусы не намерены", - в интервью телеканалу Russia Today заявил министр иностранных дел нашей страны. По словам Владимира Макея, Беларусь приложит все силы к тому, чтобы оставаться ареалом стабильности на европейском континенте.
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"Не наша страна дала старт санкционной войне. Однако оставаться мальчиками для битья белорусы не намерены", - в интервью телеканалу Russia Today заявил министр...
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