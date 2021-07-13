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Лукашенко совершит сегодня рабочий визит в Россию

13.07.2021 09:27 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В Санкт-Петербурге состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику.

Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов.

Как уточняет Telegram-канал "Пул Первого", борт номер один готовится к вылету с аэродрома Болбасово. Это международный грузовой аэродром, расположенный в мультимодальном промышленно-логистическом комплексе "Бремино-Орша" в городском поселке Болбасово в 18 километрах от Орши. Там же находится ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", который месяц назад посещал Александр Лукашенко.

Взлетно-посадочной полосе аэродрома присвоен международный статус. Теперь здесь могут принимать и отправлять прямые грузовые авиарейсы, а также гражданские воздушные суда. Аэродром должен стать крупным грузовым хабом.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Санкт-Петербурге состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах,...
 
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