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Еврокомиссар объяснила предложение о приостановке выдачи виз белорусам
13.07.2021 09:33 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон пояснила свое высказывание о возможной приостановке выдачи виз белорусским гражданам из-за резкого увеличения нелегальной миграции в ЕС через границу с Беларусью.
«Это не затронет народ Беларуси, который продолжит пользоваться всеми преимуществами соглашения, включая низкие визовые сборы», -
Вчера Илва Йоханссон
«Мы, конечно, должны сохранить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос можно рассмотреть», - сказала вчера политик.
Вскоре после высказывания Йоханссон экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская связалась с Еврокомиссией и выяснила, на самом ли деле белорусам ограничат выдачу виз.
«Моя команда сегодня связалась с Еврокомиссией, и информация об инициативе приостановить выдачу виз белорусам не подтвердилась», -
Напомним, с 8 июля литовские и эстонские визовые центры
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Комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон пояснила свое высказывание о возможной приостановке выдачи виз белорусским гражданам из-за резкого...
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