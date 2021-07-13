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Еврокомиссар объяснила предложение о приостановке выдачи виз белорусам

13.07.2021 09:33 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон пояснила свое высказывание о возможной приостановке выдачи виз белорусским гражданам из-за резкого увеличения нелегальной миграции в ЕС через границу с Беларусью.

«Это не затронет народ Беларуси, который продолжит пользоваться всеми преимуществами соглашения, включая низкие визовые сборы», - написала политик в своем Twitter.

Вчера Илва Йоханссон заявила, что ЕС может рассмотреть вопрос о приостановке выдачи виз гражданам Беларуси. Причина, которую озвучила комиссар, – резкое увеличение количества мигрантов, идущих из нашей страны в ЕС.

«Мы, конечно, должны сохранить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос можно рассмотреть», - сказала вчера политик.

Вскоре после высказывания Йоханссон экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская связалась с Еврокомиссией и выяснила, на самом ли деле белорусам ограничат выдачу виз.

«Моя команда сегодня связалась с Еврокомиссией, и информация об инициативе приостановить выдачу виз белорусам не подтвердилась», - сообщила Тихановская в своем телеграм-канале, отметив, что международное сообщество знает ее позицию: «изоляцию нужно усиливать в отношении режима, а народу Беларуси – помогать».

Напомним, с 8 июля литовские и эстонские визовые центры не принимают документы на открытие визы любой категории.

 
 
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Комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон пояснила свое высказывание о возможной приостановке выдачи виз белорусским гражданам из-за резкого...
 
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