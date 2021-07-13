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Президент Беларуси сегодня совершит рабочий визит в Российскую Федерацию
13.07.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом
В Санкт-Петербурге состоится встреча с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику.
Данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В...
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