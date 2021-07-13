В Польше отмечается резкий рост нелегальной миграции со стороны Беларуси

Резко увеличилось количество нелегальных мигрантов, идущих из Беларуси в Польшу. Число задержанных на белорусско-польской границе уже в 2 раза превысило показатели 2020 года. Об этом сообщила официальный представитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальска, передает РИА Новости.

С начала 2021 года на участке границы Беларуси и Польши, охраняемом Подляским отрядом Пограничной стражи, были задержаны 238 нелегалов, которые незаконно пересекли границу вне пограничных переходов (прошли через «зеленую» границу). За весь 2020 год на данном участке были задержаны 122 нелегальных мигранта.

«С начала этого месяца, то есть с 1 июля, пограничники задержали 91 нелегала, в том числе две крупные группы: 40 и 49 человек», - отметила Михальска, подчеркнув, что преобладающее большинство нелегалов - граждане Афганистана и России (чеченской национальности).

Напомним, с большим поток нелегальной миграции уже столкнулась Литва. Там за 6 месяцев текущего года уже задержано более полутора тысяч нелегалов. В связи с этим литовские власти решили усилить охрану границы с Беларусью и начали строить заграждение на границе. 2 июля в Литве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов.