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Литовские власти установили лиц, причастных к организации потока нелегалов из Беларуси

13.07.2021 11:37 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Литовская сторона установила организаторов и исполнителей потока нелегальных мигрантов из Беларуси. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускаспередает издание LRT.

«Мы определили как организаторов, так и исполнителей, а также участвующие в этом компании, учреждения и организации», - заявил министр, добавив, что данные люди пользуются благосклонностью белорусских чиновников для организации потока мигрантов.

Анушаускас говорит, что сами мигранты подтверждают, что их заранее очень подробно инструктируют, как правильно переходить границу. «Они сами свидетельствуют о том, что люди в камуфляжной форме дают им инструкции, говорят им, как уничтожать документы, как проводят опросы, какие ответы давать», - сказал министр обороны.

Вопросом времени назвал Анушаускас включение лиц, причастных к миграции, в санкционный список ЕС. Также он не исключил, что в дальнейшем под санкции ЕС могут попасть и авиакомпании, которые выполняют рейсы, доставляющие потенциальных мигрантов в Беларусь.

Напомним, на протяжении текущего года в Литве отмечается высокий уровень нелегальной миграции со стороны Беларуси. За 6 месяцев были задержаны более 1500 человек. 2 июля в литовские власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. Помтмо этого они решили усилить охрану границы с Беларусью и начали строить заграждение на границе.

В ходе совещания о противодействии санкциям Запада Александр Лукашенко дал поручение ограничить транзит из стран ЕС через Беларусь и заявил, что не намерен сдерживать поток мигрантов на границе.

Также сегодня стало известно, что большой поток нелегалов отмечается и в Польше.

 
 
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Литовская сторона установила организаторов и исполнителей потока нелегальных мигрантов из Беларуси.
 
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