|
Мицкевич: взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси
13.07.2021 12:03 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси, заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич во время встречи с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с парламентом Беларуси Абольфазлом Амуи, передает корреспондент БЕЛТА.
"Взаимодействие с Тегераном является традиционной составляющей многовекторной политики Беларуси. Как отметил Президент, мир не замыкается только на США или ЕС. Ключевой особенностью Беларуси в выстраивании отношений с другими государствами является то, что мы никогда не прибегаем к недобросовестным методам, к санкционному прессингу или ограничительным мерам. Мы - надежный, предсказуемый партнер", - сказал Валерий Мицкевич.
Как добавил Абольфазл Амуи, между Ираном и Беларусью исторически сложилась дружба и сотрудничество. "Но мы считаем, что в данный момент, когда некоторые страны стараются вмешиваться во внутренние дела Беларуси, мы должны еще больше, чем раньше, взаимодействовать. Поэтому мы считаем, что нужно определить новые направления для взаимодействия и сотрудничества", - отметил он.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Рамиля Насибулина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич во время встречи с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)