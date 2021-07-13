Беларусь и Иран экономически дополняют друг друга - Савиных

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран экономически дополняют друг друга, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Ирана Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"С иранскими коллегами прежде всего мы обсудим вопросы сотрудничества в международных организациях, взаимодействия в области прав человека, в сфере снятия санкций в отношении Ирана и возвращения всех участников ядерной сделки, а также вопросы двустороннего сотрудничества. Поскольку у нас существуют действительно серьезные возможности содействия развитию двух стран. Это прежде всего сферы образования, научных обменов. И, безусловно, двусторонняя торговля. При этом мы рассчитываем, что иранская делегация сумеет посетить интересные промышленные и строительные объекты страны для того, чтобы лучше понять потенциал Беларуси и те сферы, в которых мы предлагаем развивать взаимодействие", - сказал Андрей Савиных.

По его словам, Иран - серьезная страна, которая в настоящий момент ослаблена незаконными американскими санкциями. "Как только эта ситуация изменится (а мы совместно работаем в этом направлении), Иран может стать очень серьезным партнером, поскольку страны естественным образом дополняют друг друга. У нас хорошо развито сельскохозяйственное машиностроение и многие другие отрасли, которые естественным образом дополняют отраслевую структуру экономики Ирана, - отметил парламентарий. - Думаю, если такой негативный элемент, как внешние санкции, уйдет, я прогнозирую кратное увеличение товарооборота".-0-