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Беларусь и Иран имеют потенциал для развития отношений - Абольфазл Амуи
13.07.2021 12:55 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран имеют потенциал для развития отношений, заявил журналистам руководитель рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с парламентом Беларуси Абольфазл Амуи
"Сегодня была очень хорошая возможность для нас посетить парламент Беларуси. Во время встречи мы смогли обсудить разные вопросы развития наших отношений. Между Ираном и Беларусью есть исторические дружественные отношения, и мы считаем, что в нынешней обстановке есть очень хорошие возможности, потенциал развивать наши отношения, выйти на новый уровень", - сказал Абольфазл Амуи.
По его словам, Иран жестко осуждает санкции против стран. "Во время сегодняшних переговоров мы узнали, что у белорусской стороны есть тоже достаточно высокая заинтересованность в развитии отношений между нашими странами. Мы также официально передали приглашение председателя парламента Ирана в адрес председателя Палаты представителей для принятия участия в церемонии инаугурации президента Ирана", - добавил руководитель рабочей группы.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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Об этом заявил руководитель рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с парламентом Беларуси Абольфазл Амуи по...
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