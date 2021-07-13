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Беларусь и Иран имеют потенциал для развития отношений - Абольфазл Амуи

13.07.2021 12:55 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран имеют потенциал для развития отношений, заявил журналистам руководитель рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с парламентом Беларуси Абольфазл Амуи по итогам встречи с заместителем председателя Палаты представителей Валерием Мицкевичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня была очень хорошая возможность для нас посетить парламент Беларуси. Во время встречи мы смогли обсудить разные вопросы развития наших отношений. Между Ираном и Беларусью есть исторические дружественные отношения, и мы считаем, что в нынешней обстановке есть очень хорошие возможности, потенциал развивать наши отношения, выйти на новый уровень", - сказал Абольфазл Амуи.

По его словам, Иран жестко осуждает санкции против стран. "Во время сегодняшних переговоров мы узнали, что у белорусской стороны есть тоже достаточно высокая заинтересованность в развитии отношений между нашими странами. Мы также официально передали приглашение председателя парламента Ирана в адрес председателя Палаты представителей для принятия участия в церемонии инаугурации президента Ирана", - добавил руководитель рабочей группы.-0-

Беларусь и Иран имеют потенциал для развития отношений - Абольфазл Амуи

Беларусь и Иран имеют потенциал для развития отношений - Абольфазл Амуи

Фото Рамиля Насибулина

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил руководитель рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с парламентом Беларуси Абольфазл Амуи по...
 
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