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Беларусь остается для России большим и надежным партнером - Путин
13.07.2021 13:29 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Беларусь остается для России большим и надежным партнером. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.
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Об этом Владимир Путин заявил сегодня на встрече с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.
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