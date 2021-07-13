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Лукашенко - Путину: главное - безопасность наших государств, этому надо все внимание уделять

13.07.2021 14:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает необходимость уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Беларуси и России. Об этом он заявил сегодня на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное - это безопасность наших государств. Этому надо все внимание уделять. Как бы они нас ни убаюкивали (оппоненты. - Прим. БЕЛТА), мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне наших государств и безопасности. Я многое вам расскажу, что происходит. Динамика бешеная. Каждый день что-то меняется", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко обратил внимание, что противники власти в Беларуси уже перешли к следующему этапу так называемой цветной революции или мятежа - индивидуальному террору против людей, которые открыто выступают и поддерживают государство. В том числе уже и в отношении представителя депутатского корпуса.

Кроме того, рассказал Президент, в Беларуси очень активно сейчас начали работу в отношении различных НКО, НПО, так называемых западных СМИ. "Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор, - сказал белорусский лидер. - Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты".

"Все равно, Владимир Владимирович, это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее. Мы справимся", - уверен Александр Лукашенко.-0-

 
 
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"Как бы они нас ни убаюкивали (оппоненты. - Прим. БЕЛТА), мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне наших государств и безопасности. Я...
 
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