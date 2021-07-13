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Лукашенко: противники власти в Беларуси перешли к индивидуальному террору

13.07.2021 14:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Противники власти в Беларуси перешли к индивидуальному террору. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Санкт-Петербурге с Президентом России Владимиром Путиным. В качестве места для переговоров был выбран Константиновский дворец, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что это стало следующим этапом так называемой цветной революции или мятежа в Беларуси. "Они перешли к индивидуальному террору. Я информировал вас по некоторым вопросам. И каждые сутки есть развитие. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, тех, которые выступали за государство. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать", - рассказал белорусский лидер.

"Думаю, это дело времени. Мы всех их вычислим. И найдем, привлечем к ответственности, притом в серьезной форме", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

 
 
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Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече в Санкт-Петербурге с Президентом России Владимиром Путиным. В качестве места для переговоров был...
 
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