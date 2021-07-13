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Встреча Лукашенко и Путина проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге

13.07.2021 14:07 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику.

Как отметили в пресс-службе главы белорусского государства, данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов.

Telegram-канал "Пул Первого" уточняет, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о сегодняшней встрече еще 1 июля во время телефонного разговора.-0-

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Как отметили в пресс-службе главы белорусского государства, данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения...
 
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