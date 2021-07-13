|
Встреча Лукашенко и Путина проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге
13.07.2021 14:07 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и
Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику.
Как отметили в
Telegram-канал "Пул Первого" уточняет, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о сегодняшней встрече еще 1 июля во время телефонного разговора.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отметили в пресс-службе главы белорусского государства, данный визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)