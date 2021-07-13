|
Встреча А. Лукашенко и В. Путина проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге
13.07.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в эти минуты проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси с рабочим визитом посещает Российскую Федерацию. Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, а также международную проблематику.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в эти минуты проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси с рабочим визитом посещает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)