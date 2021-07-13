Встреча А. Лукашенко и В. Путина проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге

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Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в эти минуты проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси с рабочим визитом посещает Российскую Федерацию. Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, а также международную проблематику.



Борт номер один приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга сегодня до полудня. Визит продолжает практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов. Сообщается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о сегодняшней встрече еще 1 июля во время телефонного разговора . Разговор состоится в Овальном зале Константиновского дворца.