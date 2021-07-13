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Лукашенко о санкциях: мы выдержим и будем развиваться, это не вопрос

13.07.2021 14:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять санкционному давлению извне. Об этом он заявил сегодня на переговорах с Президентом России в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что один из главных вопросов, которым необходимо заниматься, это экономика, ведь не только в отношении Беларуси, но и России вводят или продлевают санкции. Тем не менее Александр Лукашенко уверен, что страны выдержат этот удар.

"Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим - мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился", - подчеркнул белорусский лидер.

"Все друзья хороши, но мы своими мозгами должны жить, как у нас это и получалось", - добавил Президент.

Александр Лукашенко назвал отрадным тот факт, что растет товарооборот Беларуси и России. "Несмотря ни на какие вирусы, как вы сказали, извне по отношению к Беларуси и России", - отметил глава государства.

Он согласился с тем, что любые санкции - это возможности: "С тех пор, как Россия прежде всего попала под так называемые санкции, вы все-таки импортозамещение провели солидное. Особенно в сельском хозяйстве. Сейчас это уже спустя 2-3 года видно. Это очевидный факт".

"Естественно, что наша экономика очень серьезно привязана к российской. Мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика. Мы не рвали связи. Сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили, тоже благодаря инвестициям Российской Федерации", - сказал Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что в финансовом отношении Беларуси всегда было непросто. "Вы понимаете, почему. И здесь поддержка была очень серьезная со стороны России. Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам ни стоило", - заявил глава государства.

Что касается западных санкций, Президент Беларуси отметил, что после очередной их волны ведется диверсификация в экономике, однако по целому ряду направлений объемы торговли с Евросоюзом и в прежние годы были совсем небольшими. Например, для попавших под санкции МАЗа и БЕЛАЗа это $3,3 млн и $4 млн. "Мы работаем на своих рынках, как это было. Благодаря тому, что мы не порвали связи, нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, дело даже не в санкциях, а в том, что мировая экономика в целом серьезно просела и все страны подвержены этому влиянию. "Мы выдержим", - уверен белорусский лидер.-0-

Лукашенко о санкциях: мы выдержим и будем развиваться, это не вопрос

Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА

 
 
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Глава государства отметил, что один из главных вопросов, которым необходимо заниматься, - это экономика, ведь не только в отношении Беларуси, но и России вводят или...
 
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