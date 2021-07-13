Клишевич: США в очередной раз пытаются организовать на Кубе госпереворот

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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США в своей традиционной манере в очередной раз пытаются организовать на Кубе государственный переворот. Об этом говорится в письме руководителя рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Кубы, депутата Палаты представителей Сергея Клишевича коллегам из кубинского парламента, сообщает БЕЛТА.

"Мы, члены рабочей группы Национального собрания, решительно осуждаем любые попытки вмешательства и давления на суверенное государство Республика Куба и ее народ. Происходящие драматические события не оставляют нас равнодушными. Соединенные Штаты Америки в своей традиционной манере в очередной раз пытаются организовать на Острове свободы государственный переворот. Именно так мы расцениваем события, происходящие сейчас в братской нам Кубе, - говорится в письме. - Аналогичные дестабилизирующие действия были предприняты и в Республике Беларусь в 2020 году, когда пандемию COVID-19 использовали для политизации общества, а затем для организации массовых беспорядков с политической повесткой".

Сергей Клишевич отметил, что тогда, как и в случае с Кубой, активно привлекалась зарубежная диаспора, на полную мощь работал пропагандистский аппарат и выдвигались требования со стороны некоторых государств "не пресекать беспорядки".

"Сами протесты, как и на Кубе, координировались через социальные сети, а после срыва активной фазы беспорядков были введены санкционные ограничения. Нам очевидно, что вслед за Венесуэлой, Боливией и Эквадором на Кубе отрабатывается новая концепция по смене режимов в Латинской Америке. Мы также понимаем, что США действуют исходя из расчета, что спад мировой туристической отрасли отразится на Кубе и ослабит ее, сформировав социальную почву для политической дестабилизации. Кроме того, США пытаются таким образом воспрепятствовать выходу на рынок Латинской Америки эффективной кубинской вакцины", - отмечается в письме кубинским парламентариям.-0-