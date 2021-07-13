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Лукашенко – Путину: противники власти перешли на следующий этап – индивидуальный террор
13.07.2021 16:07 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что противники белорусской власти перешли на следующий этап, назвав его - индивидуальным террором. Фрагмент разговора Лукашенко и Путина
По словам Александра Лукашенко сейчас главное – безопасность Беларуси и России, и именно этому нужно уделять внимание. «Как бы они нас ни убаюкивали, мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне наших государств и безопасности», - сказал Лукашенко, добавив, что «динамика бешеная» и каждый день что-то меняется.
Александр Лукашенко считает, что противники власти перешли к индивидуальному террору.
«И самое главное, если в общем говорить, Владимир Владимирович, они перешли… Мы все время и тогда с вами обсуждали, какой следующий будет этап в Беларуси этой так называемой цветной революции или мятежа. С мятежа все началось. Они перешли к индивидуальному террору», - заявил Лукашенко.
Он отметил, что каждые сутки есть развитие, а террор наблюдается против «тех людей, которые говорили откровенно, тех, которые выступали за государство и государственность» и «уже на депутатов перешли». Так Александр Лукашенко описал нападение неизвестных на дом Олега Гайдукевича.
Напомним, в воскресенье Гайдукевич
Отметим, сегодня состоялась
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Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что противники белорусской власти перешли на следующий этап, назвав его - индивидуальным...
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