Песков: Лукашенко и Путин обсуждают противодействие попыткам Запада раскачать Беларусь

Меры по противодействию попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в Беларуси обсуждают Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня во время встречи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Естественно будет обмен мнениями по международным делам. Конечно, (будет) обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Беларуси, меры по противодействию», - цитирует слова Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что договоренность о данной встрече была достигнута несколько недель назад во время телефонного разговора , то есть встреча «не неожиданная». Сначала Путин и Лукашенко беседуют один на один, а затем, по словам Пескова, проходит общение в формате рабочего завтрака.

«Мы придаем большое значение каждой встрече глав государств России и Беларуси. Поскольку президенты общаются часто, общение носит рабочий формат. Это союзнические отношения. Мы просто в этот раз не сделали какого-то специального анонса. Это не умаляет значения встречи нисколько», - объяснил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь рассказал, что на повестке дня стоят следующие темы:

российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие,

реализация крупных совместных проектов,

работа министерств по реализации ранее данных поручений по строительству Союзного государства.