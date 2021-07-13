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Песков: Лукашенко и Путин обсуждают противодействие попыткам Запада раскачать Беларусь
13.07.2021 16:07 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Меры по противодействию попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в Беларуси обсуждают Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня во время встречи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Естественно будет обмен мнениями по международным делам. Конечно, (будет) обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Беларуси, меры по противодействию», -
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что договоренность о данной встрече была достигнута несколько недель назад во время
«Мы придаем большое значение каждой встрече глав государств России и Беларуси. Поскольку президенты общаются часто, общение носит рабочий формат. Это союзнические отношения. Мы просто в этот раз не сделали какого-то специального анонса. Это не умаляет значения встречи нисколько», - объяснил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь рассказал, что на повестке дня стоят следующие темы:
Напомним, сегодня
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Меры по противодействию попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в Беларуси обсуждают Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня во время встречи в...
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