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Главное - безопасность государств: первые подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина

13.07.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Главное - безопасность государств. Этому вопросу надо уделять все внимание. Такое мнение сегодня высказал Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным. Переговоры состоялись в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Лидеры договорились о встрече заранее, еще 1 июля, во время телефонного разговора. А сам визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч для обсуждения актуальных вопросов.

Александр Лукашенко подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Беларуси и России. Ситуация в мире меняется очень стремительно, события  требуют анализа и своевременной реакции, в том числе на высшем уровне.

Индивидуальный террор - новый этап цветной революции

Беларусь в последнее время традиционно в центре геополитических процессов. Сегодня на повестке следующий этап так называемой цветной революции. Индивидуальный террор и давление на тех, кто активно выступал за государство. 

Главное - безопасность государств: первые подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина


В свою очередь российский лидер отметил, что Беларусь исполняет все финансовые обязательства, несмотря на санкционное давление Запада. В непростых условиях обеспечена стабильная работа экономики.


А. Лукашенко о санкциях: Мы выдержим и будем развиваться


Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять санкционному давлению извне. Александр Лукашенко отметил, что это один из главных вопросов, которым необходимо заниматься,  и страны выдержат этот удар.

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