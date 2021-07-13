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Главное - безопасность государств: первые подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина
13.07.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Главное - безопасность государств. Этому вопросу надо уделять все внимание. Такое мнение сегодня высказал Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным. Переговоры состоялись в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Лидеры договорились о встрече заранее, еще 1 июля, во время телефонного разговора. А сам визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч для обсуждения актуальных вопросов.
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Главное - безопасность государств: первые подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина
Главное - безопасность государств. Этому вопросу надо уделять все внимание. Такое мнение сегодня высказал Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным....
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