В. Мицкевич: Взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси

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Взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич. Сегодня в парламенте встречали делегацию из Ирана. Повестка визита насыщенная и рассчитана на несколько дней. В приоритете экономика. Важно найти новые направления для сотрудничества и нарастить товарооборот.



Абольфазл Амуи, руководитель рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с парламентом Беларуси:

Между Ираном и Беларусью сложились дружественные отношения. Мы считаем, что в нынешней обстановке есть очень хорошие возможности выйти на новый уровень. Во время сегодняшних переговоров мы увидели, что белорусская сторона в этом тоже заинтересована. Отметим, мы жестко осуждаем санкции, которые вводятся в отношении суверенных государств.



Далее делегация Ирана отправится на белорусские промышленные предприятия, а в ближайшие дни посетит Минский технопарк и "Великий камень".



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