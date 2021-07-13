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В. Мицкевич: Взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси
13.07.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич. Сегодня в парламенте встречали делегацию из Ирана. Повестка визита насыщенная и рассчитана на несколько дней. В приоритете экономика. Важно найти новые направления для сотрудничества и нарастить товарооборот.
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В. Мицкевич: Взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси
Взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий...
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