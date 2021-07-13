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В. Мицкевич: Взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси

13.07.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич. Сегодня в парламенте встречали делегацию из Ирана. Повестка визита насыщенная и рассчитана на несколько дней.  В приоритете экономика. Важно найти новые направления для сотрудничества и нарастить товарооборот. 

Абольфазл Амуи, руководитель рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с парламентом Беларуси:
Между Ираном и Беларусью сложились  дружественные отношения. Мы считаем, что в нынешней обстановке есть очень хорошие возможности выйти на новый уровень. Во время сегодняшних переговоров мы увидели, что белорусская сторона в этом тоже заинтересована. Отметим, мы жестко осуждаем санкции, которые вводятся в отношении суверенных государств.

Далее делегация Ирана отправится на белорусские промышленные предприятия, а в ближайшие дни посетит Минский технопарк и "Великий камень".

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Взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий...
 
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